«Тоталитарные методы…» МИД России заявил о попытке превратить Молдавию в русофобский придаток НАТО

Избирательная кампания в Молдавии по выборам главы государства и референдуму о евроинтеграции страны велась властями республики антидемократическими, тоталитарными методами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее оценке, конечная цель этого проекта – превращение республики в лишенный суверенитета русофобский придаток НАТО.

Комментируя предварительные итоги президентских выборов и конституционного референдума о евроинтеграции Молдавии, Захарова обратила внимание, что «будучи не в состоянии на равных конкурировать с политическими оппонентами, молдавское руководство широко задействовало административный ресурс, осуществляло репрессии против оппозиционных политиков и независимых СМИ».

«Подобная политика оправдывалась необходимостью противодействовать несуществующему «деструктивному влиянию России». Нашу страну бездоказательно обвиняли во вмешательстве во внутренние дела Молдавии и попытках повлиять на волеизъявление граждан республики. Кульминацией развязанной Кишиневом масштабной антироссийской кампании стало решение под надуманным предлогом открыть в России, где, по разным оценкам, проживает от 300 до 500 тыс. молдавских граждан, только два участка для голосования. При этом в США и Западной Европе их было организовано порядка двухсот», – констатировала официальный представитель МИД России.

При этом Захарова подчеркнула, что «всё это происходило на фоне неприкрытого вмешательства Запада в электоральный процесс в Молдавии». «В то же время в СМИ уже появились сведения о многочисленных нарушениях и фальсификациях со стороны властей, фактах организованного «подвоза» избирателей на участки в странах Западной Европы. Даже наблюдательная миссия такой ангажированной структуры, как БДИПЧ ОБСЕ, в своем промежуточном докладе и предварительных заключениях не смогла обойти молчанием нелицеприятную ситуацию в предвыборный период и в ходе голосования», – отметила она.

«По итогам подсчета голосов на данном этапе можно сделать вывод, что результаты голосования для руководства Молдавии и их западных спонсоров неутешительны. Продвигаемый ими проект интеграции страны в Евросоюз не получил однозначной поддержки. Большинство граждан, проживающих в самой республике, его, по сути, отвергло. Незначительный перевес был обеспечен максимальной мобилизацией избирателей, проживающих в странах Западной Европы и Северной Америки, и беспрецедентного ограничения возможностей голосования в России. То же самое относится к раскладу голосов, полученных действующей главой государства», – пояснила официальный представитель МИД России.

По ее словам, обращает на себя внимание и динамика голосования на референдуме. После обработки 42,5% протоколов идею вступления в ЕС поддерживало только 44,07% голосовавших, 55,93% были против. Когда был обработан 71,25% бюллетеней, разрыв сохранялся: «за» – 44,68%, «против» – 55,32%. Потом же он стремительно – и для многих в Молдавии необъяснимо – стал сокращаться и после обработки 99% протоколов итог составил «за» – 50,3%, «против» – 49,7%.

«Молдаване видят, что на самом деле скрывается за фасадом идеи членства Молдавии в Евросоюзе и понимают истинные намерения Запада в отношении их страны. Его конечная цель – превращение республики в лишенный суверенитета русофобский придаток НАТО, стирание национальной идентичности молдаван, их языка, культуры и истории, насаждение чуждых молдавскому обществу неолиберальных ценностей, полный разрыв связей с Россией. Жители Молдавии сказали этому «нет», – подчеркнула Захарова.

Москва, Анастасия Смирнова

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