Итоги конституционного референдума в Молдавии о евроинтеграции республики сфальсифицированы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, власти страны во главе с президентом Майей Санду сделали все, чтобы скрыть реальные результаты.

«Итоговые показатели референдума: как бы 50,46% за, 49 якобы 54 сотых процента против – были обеспечены в последний момент, то есть сфальсифицированы», – констатировала Захарова.

Напомним, конституционный референдум в Молдавии прошел 20 октября одновременно с выборами главы государства. Примечательно, что действующий президент Молдавии не смогла победить в первом туре, набрав лишь 42,49% голосов. В втором туре, который пройдет 3 ноября, ее соперником будет бывший генпрокурор Александр Стояногло.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube