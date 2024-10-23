Это фальсификация: Москва не признает еврореферендум Молдавии

Итоги конституционного референдума в Молдавии о евроинтеграции республики сфальсифицированы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, власти страны во главе с президентом Майей Санду сделали все, чтобы скрыть реальные результаты.
«Итоговые показатели референдума: как бы 50,46% за, 49 якобы 54 сотых процента против – были обеспечены в последний момент, то есть сфальсифицированы», – констатировала Захарова.
Напомним, конституционный референдум в Молдавии прошел 20 октября одновременно с выборами главы государства. Примечательно, что действующий президент Молдавии не смогла победить в первом туре, набрав лишь 42,49% голосов. В втором туре, который пройдет 3 ноября, ее соперником будет бывший генпрокурор Александр Стояногло.
Москва, Елена Володина
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