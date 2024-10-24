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Четверг, 24 октября 2024, 19:38 мск

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«Пожировали, пора и честь знать»: Захарова отреагировала на решение Польши

Мария Захарова. Кадр из видео МИД РФ

Польским дипломатам необходимо готовиться к отъезду из России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя новости о высылке сотрудников российского консульства из Польши.

«Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать», – сказала Захарова в комментарии РИА «Новости».

Ранее сегодня стало известно, что Польшу должны покинуть десять сотрудников Генерального консульства России в Познани, в том числе три дипломата. Варшава приняла решение о закрытии российского диппредставительства.

Москва, Светлана Антонова

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