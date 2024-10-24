«Пожировали, пора и честь знать»: Захарова отреагировала на решение Польши

Польским дипломатам необходимо готовиться к отъезду из России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя новости о высылке сотрудников российского консульства из Польши.
«Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать», – сказала Захарова в комментарии РИА «Новости».
Ранее сегодня стало известно, что Польшу должны покинуть десять сотрудников Генерального консульства России в Познани, в том числе три дипломата. Варшава приняла решение о закрытии российского диппредставительства.
Москва, Светлана Антонова
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