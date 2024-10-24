Массовое отравление зефиром: Роспотребнадзор закрыл кондитерскую фабрику «Сокол»

Подмосковное управление Роспотребнадзора приостановило деятельность «Кондитерская фабрика «Сокол» (ООО «КФС»), где производился зефир «Классический» без сахара из сети супермаркетов «ВкусВилл» и зефир «Жизель», после употребления которого поступали массовые жалобы об отравлении. Санитарные врачи обнаружили на предприятии множество нарушений.

«При осмотре выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил, в том числе неудовлетворительное содержание производственных помещений, технологического оборудования, нарушение условий хранения, не в полной мере контролируется закладка сырья. В ходе проверки установлено отсутствие подтверждения сроков годности на продукцию», – уточняется в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в настоящее время деятельность ООО «КФС» приостановлена на основании протокола о временном запрете деятельности по ст. 6.4 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта). Материалы переданы в суд для административного приостановления деятельности. По предписанию Управления Роспотребнадзора по Московской области предприятием прекращено действие деклараций о соответствии на данную продукцию.

Более того, из сообщения ведомства следует, что в 2021 году во время проведения плановой проверки на предприятии также были выявлены нарушения санитарного законодательства.

Москва, Светлана Антонова

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