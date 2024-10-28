Британия ввела санкции против российских политтехнологов

Правительство Великобритании объявило о расширении антироссийского санкционного списка. Как следует из документа, опубликованного на сайте британского МИДа, под ограничениями оказались, в том числе, российские политтехнологи.

В частности, санкции касаются группы компаний «Структура», Агентства социального проектирования (АСП) и всероссийского межведомственного центра компетенций в сфере интернет-коммуникаций и АНО «Диалог». В «черный список» Лондона попали основатель АСП Илья Гамбашидзе, директор программ АСП Андрей Перла и владелец ГК «Структура» Николай Тупикин.

В документе говорится, что в «черный список» включены российские структуры и их руководители за «операции по вмешательству, направленные на подрыв демократии и ослабление международной поддержки Украины», а также попытки спровоцировать протесты в европейских странах с помощью ботов и фейковых сайтов.

Лондон, Анастасия Смирнова

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