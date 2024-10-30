Ограничение продажи алкоголя: Песков напомнил о «красноречивом опыте» СССР

В Кремле не обсуждается вопрос о сокращении времени продажи алкогольной продукции на территории России, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу губернатора Вологодской области Георгия Филимонова и предложения депутатов Госдумы ввести подобные меры по всей стране.

«У нас такой дискуссии не ведется в администрации президента. У нас были различные опыты на этот счет в нашей стране, я имею в виду в Советском союзе. Опыт весьма красноречивый и очень легко поддается анализу», – сказал Песков (цитата по ТАСС).

Говоря о решении вологодского губернатора, спикер Кремля обрати внимание, что «это прерогатива региональных властей».

Напомним, в соответствии с заново опубликованным проектом, в Вологодской области отпускать спиртное в магазинах будут в рабочие дни с 12:00 до 14:00, а в выходные и праздники сохранится привычный режим торговли (с 8.00 до 23.00). Свою инициативу губернатор объяснил тем, что «Вологодчина и русский Север вымирают».

Москва, Анастасия Смирнова

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