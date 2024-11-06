Итоги выборов президента США: новые конфликты, «закат» Европы, атака на Китай и самоуничтожение Украины

После завершения президентских выборов в США миру угрожают новые конфликты с дальнейшей деградацией Европы, крахом Украины и обострением обстановки вокруг Китая. Такое мнение высказал политолог Сергей Юхин.

«Итак, побеждает Трамп. Кроме того, республиканцы будут иметь большинство и в сенате, а не только в палате представителей. Для Китая это грозит новым витком противостояния с США, в том числе – самыми изощренными, грубыми экономическими методами, которые рано или поздно могут свести соперников и на поле боя, которое уже определено – Тайвань», – пояснил эксперт в своем телеграм-канале.

В то же время, по его оценке, президентство Трампа не принесет ничего позитивного для Евросоюза. «Для Европы всё, как и раньше, – бремя финансирования Киева возрастет, закат экономики, закрытие крупных производств, системное обеднение населения. Закат Европы уже трудно остановить – элиты безумны, некомпетентны и не субъектны», – уточнил Юхин.

Как считает политолог, Украине должно быть всё равно, поскольку киевский режим идет «верной дорогой самоуничтожения и личность президента США на этом пути уже ничего не решает».

«Нам тоже должно быть всё равно. Россия рассматривается Штатами как угроза и противник, это записано у них в стратегии нацбезопасности. Я читал перевод трамповской стратегии, ничего хорошего нам в ней не уготовано. Поэтому и радоваться победе Трампа не стоит. Надеяться можно только на себя», – подчеркнул эксперт.

«Для самих американцев возвращение Трампа, скорее всего, принесет углубление внутреннего раскола, а вот это нам уже на руку. Экономику он вряд ли поднимет, слишком уж всё запущено, а недавнее благоденствие можно вернуть только безумной экспансией, что грозит остальному миру обострением конфликтов в самых разных точках Земли», – полагает он.

«Человечество будет лихорадить, и эти процессы мало зависят от Трампа. Рождение нового мироустройства произойдет независимо от воли американского президента, кем бы он ни был», – заключил Юхин.

Москва, Анастасия Смирнова

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