«Не питаем иллюзий…» МИД России сделал заявление о выборах в США

Предварительные итоги выборов президента США свидетельствуют о глубоком расколе в американском государстве, но рассчитывать на изменение внешней политики Вашингтона не следует. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

«Не питаем иллюзий в отношении избранного американского президента, который в России хорошо известен, и нового состава Конгресса, где республиканцы, по предварительным данным, берут верх. Правящая в США политическая элита, независимо от партийной принадлежности, придерживается антироссийских установок и линии на «сдерживание Москвы». Эта линия не подвержена колебаниям внутриполитического барометра в США, идет ли речь об «Америке прежде всего» в трактовке Д.Трампа и его сторонников либо о «миропорядке, основанном на правилах», на чем «зациклены» демократы», – подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем МИД России обратил внимание, что эта ситуация не отменяет глубокого гражданского раскола в США, где электорат разделен почти поровну. «Фактически речь о противостоянии демократических и республиканских штатов, а также сторонников «прогрессивных» и традиционных ценностей. Можно ожидать, что возвращение Д.Трампа подстегнет усиление внутренней напряженности и ожесточение противоборствующих лагерей», – отмечается в заявлении.

«Россия будет работать с новой Администрацией, когда она «пропишется» в Белом доме, жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции. Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны», – констатировало российское внешнеполитическое ведомство.

Согласно предварительным подсчетам американских СМИ, Дональд Трамп одерживает победу над Камалой Харрис. В его активе более 270 голосов выборщиков, что гарантирует его возвращение на пост президента США.

Москва, Светлана Антонова

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