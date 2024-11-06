МИД России выразил решительный протест послу Молдавии

Сегодня в министерство иностранных дел России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий, которому был заявлен решительный протест в связи с недружественными дискриминационными действиями официального Кишинева в отношении российских краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ на президентских выборах, которые завершились в минувшее воскресенье в республике.

«Перед первым туром голосования и конституционным референдумом о вступлении в ЕС, которые проходили 20 октября, молдавские власти немотивированно отказали в аккредитации пяти международным наблюдателям от России. Перед вторым туром, состоявшимся 3 ноября, в аэропорту Кишинева трем российским членам миссии БДИПЧ ОБСЕ было отказано во въезде в Молдавию, несмотря на наличие аккредитации молдавского Центризбиркома», – отмечается в заявлении МИД России.

Как считает Москва, «такие действия являются грубым нарушением Кишиневом своих международных обязательств, в частности, Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года и Конвенции СНГ 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, участницей которых является Республика Молдова».

«Данные шаги были предприняты государством-кандидатом в ЕС, что соответствующим образом характеризует европейские демократические ценности, к соблюдению которых стремится молдавское руководство», – констатировал МИД России.

Аналогичное представление в связи с вопиющими действиями властей Молдавии в отношении международных наблюдателей от России направлено руководству БДИПЧ ОБСЕ по линии Постоянного представительства России при ОБСЕ в Вене.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube