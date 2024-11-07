Американские СМИ назвали кандидатов на должность госсекретаря США

Ближайшее окружение избранного президента США Дональда Трампа проводит переговоры с возможными кандидатами для назначения в его будущую администрацию, в том числе на пост государственного секретаря. Как пишет Politico, определены несколько претендентов.
Издание со ссылкой на источники в Конгрессе уточняет, что речь идет о бывшем исполняющем обязанности главы Национальной разведки США Ричарде Гренелле, сенаторе от Флориды Марке Рубио и сенаторе от Теннесси Билле Хагерти, один из которых может возглавить Госдеп.
Должность министра обороны может получить сенатор от Арканзаса Том Коттон.
Газета также предполагает, что влиятельные посты в администрации Трампа могут занять также телеведущий Такер Карлсон и бизнесмен Илон Маск.
Вашингтон, Анастасия Смирнова
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