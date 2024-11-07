Политическая пауза: Кремль уточнил позицию о контактах с Трампом

После окончания президентских выборов в США контактов между российским лидером Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не было и пока не планируется. Об этом сообщил секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, это неправда», – ответил Песков на вопрос журналиста о том, поздравил ли Путин Трампа с победой на выборах, подтвердив, что контактов с момента избрания Трампа между ними не было, передает РИА «Новости».

Кроме того, отвечая на вопрос о том, планируются ли между ними контакты, представитель Кремля добавил, что ему «ничего неизвестно о таких планах, по крайней мере, на данный момент».

Москва, Светлана Антонова

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