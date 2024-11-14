«Пока рано говорить о надеждах…» Кремль сообщил об отсутствии контактов с Вашингтоном

У Кремля пока не было контактов с Вашингтоном, хотя повестка острых вопросов для обсуждения очень обширна. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, в этой ситуации преждевременно говорить о каких-либо надеждах на избранного руководителя Белого дома Дональда Трампа.

«Пока рано говорить о надеждах. Контактов пока не было», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»), отвечая на вопрос есть ли надежда, что с приходом Дональда Трампа на пост президента будут сняты визовые ограничения со стороны США для россиян, работающих в ООН.

«Это не единственный вопрос, который можно ставить перед американской стороной. Повестка вопросов-раздражителей настолько обширна, что выделять один вопрос в качестве приоритетного было бы неверно», – пояснил представитель Кремля.

Пескова также спросили, следят ли в Кремле за процессом формирования администрации Трампа. «Мы, безусловно, за этим наблюдаем, но, поверьте, это не является нашим главным приоритетом», – сказал он.

Ранее, 7 ноября, представитель Кремля отмечал, что после окончания президентских выборов в США контактов между российским лидером Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не было и пока не планируется.

Москва, Светлана Антонова

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