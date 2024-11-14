МИД России возмущен заявлением главы МАГАТЭ о «заморозке» конфликта на Украине

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением о недопустимости высказываний главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, связанных с «заморозкой» украинского конфликта.

«Совершенно необъяснимо, на каком основании руководство МАГАТЭ берется судить о перспективах пресловутой «заморозки», что явно выходит за рамки его полномочий. Возмутительно и то, что в подаче гендиректора Секретариат по своему усмотрению определяет порядок и условия пребывания своих экспертов на ЗАЭС. Это совершенно не так», – подчеркивается в заявлении МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что «впредь гендиректор МАГАТЭ будет корректно излагать ситуацию, не допускать искажения правовых основ пребывания экспертов Секретариата МАГАТЭ на ЗАЭС, а также не будет выходить за рамки своей компетенции».

Москва, Анастасия Смирнова

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