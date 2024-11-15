Шольц всё-таки дозвонился Путину? Западные СМИ снова анонсировали телефонный разговор на высшем уровне РФ и ФРГ

Западная пресса снова анонсировала телефонные переговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина. О возможной беседе сообщили источники агентства Bloomberg.
Стоит отметить, за последние два месяца подобные сообщения появлялись неоднократно, но в Кремле опровергали эту информацию, подчеркивая, что из Берлина не поступало никаких сигналов о желании Шольца провести переговоры на высшем уровне. 11 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что Кремль не ведет подготовку к телефонному разговору президента РФ и канцлера Германии.
В то же время, как уточняет РБК, сегодня во время брифинга Песков сообщал, что у Путина на сегодня запланирован международный телефонный разговор, но не уточнил, с кем именно.
В последний раз Путин и Шольц проводили телефонный разговор в декабре 2022 года.
Берлин – Москва, Светлана Антонова
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