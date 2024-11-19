Глава МИД России прояснил позицию Москвы в обновленной ядерной доктрине

Москва рассматривает ядерное оружие как инструмент для недопущения войны, в том числе после обновления ядерной доктрины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро по итогам саммита «Большой двадцатки».

«Мы строго придерживаемся позиции о том, что нужно делать все необходимое для недопущения ядерной войны», – сказал Лавров (цитата по РИА «Новости»), отвечая на вопрос, может ли Россия использовать ядерное оружие в качестве ответа на атаку ракетами ATACMS по территории Брянской области.

«Обновления в ядерной доктрине не добавляют туда ничего такого, о чем бы на Западе не знали. И не добавляет ничего, что было бы отличным от того, что есть в американских доктринальных документах о ядерном оружии. Мы убеждены, что ядерное оружие – это в первую очередь оружие для недопущения ядерной войны. Это как мы рассматриваем эту ситуацию», – подчеркнул Лавров.

«То, что [ракеты] ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовались неоднократно, – это, конечно, сигнал о том, что они [на Западе] хотят эскалации. И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные – [президент России Владимир] Путин об этом многократно говорил, – невозможно», – констатировал глава МИД России (цитата по ТАСС).

Лавров также напомнил, что российский лидер уже предупреждал страны Запада о том, как будет меняться позиция России, если «эта дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают, до 300 км, будет одобрена». «По сути дела, это не одобрение для того, чтобы Украина использовала дальнобойные ракеты. Это просто объявление, что мы теперь будем бить до 300 км», – уточнил он.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину

Рио-де-Жанейро, Светлана Антонова

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