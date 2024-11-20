Актриса Светлана Светличная похоронена на Троекуровском кладбище

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, которая скончалась в минувшие выходные на 85-м году жизни, похоронена на Троекуровском кладбище в «актерском городке».

Церемония прощания прошла в столичном Доме кино. В последний путь проводить Светличную пришли ее коллеги и поклонники, в том числе артисты Борис Токарев, Валерий Баринов, Александр Панкратов-Черный и другие.

Светличная родилась 15 мая 1940 года в Ленинакане (ныне Гюмри) в Армении. В 1963-м окончила ВГИК, мастерскую Михаила Ромма, затем на протяжении 30 лет служила в Театре-студии киноактера.

В кино дебютировала в 1960 году в фильме «Колыбельная». Всесоюзная популярность пришла к актрисе после эпизодической роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» (1969).

Как сообщалось, актриса ушла из жизни после продолжительной болезни, связанной с возрастом.

Москва, Светлана Антонова

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