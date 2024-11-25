НАТО обсуждает превентивный удар по России

Североатлантический альянс обсуждает нанесение превентивных «высокоточных ударов» по территории России на случай вооруженного конфликта НАТО и РФ. Об этом заявил глава военного комитета блока адмирал Роб Бауэр на конференции в Брюсселе.

«Мы сейчас должны восполнить наши операционные запасы оружия, которые истощились. Но мы также должны больше инвестировать в ПВО, в системы нанесения высокоточных ударов. Это новая дискуссия в НАТО, и я рад, что мы изменили свое отношение к этому и к идее о том, что мы – оборонный альянс и будем сидеть и ждать, когда на нас нападут, и потом будем реагировать. Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, которые используются для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар», – цитирует РИА «Новости» выступление военного чиновника НАТО.

В публикации отмечается, что в последнее время на Западе всё чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте Североатлантического альянса и России. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Тем не менее в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ РФ.

Брюссель, Анастасия Смирнова

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