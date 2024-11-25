«Видимо, не дочитали ядерную доктрину…» МИД РФ ответил на заявления НАТО о превентивном ударе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о превентивных ударах по РФ. По ее мнению, в Североатлантическом альянсе, похоже, не дочитали обновленную ядерную доктрину России.

«Видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину», – сказала Захарова, отвечая на вопрос РИА «Новости».

Ранее Бауэр заявил, что в НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооруженного конфликта. «Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, которые используются для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар», – сказал адмирал на конференции НАТО.

Примечательно, что Москва неоднократно подчеркивала, что не намерена нападать на другие государства, а в последнем заявлении после удара «Орешником» по военному заводу на Украине президент РФ Владимир Путин дал однозначно понять, что Россия даже в этих условиях предпринимает только ответные меры на агрессивные и недружественные действия Запада.

19 ноября глава российского государства подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину – Основы госполитики в области ядерного сдерживания.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube