Путин сообщил о новом и мощном ответном ударе по военным объектам на Украине

В течение двух последних дней российские воска нанесли мощный комбинированный удар высокоточным оружием по военным объектам Украины в ответ на использование Киевом западных дальнобойных систем для атаки территории РФ. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на саммите лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

«Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разного класса, о которых я говорил (включая «Кинжал» и другие), и 466 ударных беспилотников. Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников. Поражено 17 целей. Это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения», – уточнил Путин.

«Повторю еще раз: эти удары с нашей стороны состоялись также в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACAMS. Как уже говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет», – подчеркнул российский лидер на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, в котором приняли участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана – Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, а также генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

В ходе заседания Путин также сообщил, что Минобороны РФ и Генштаб выбирают новые цели для поражения на Украине, в числе прочего рассматриваются и центры принятия решений в Киеве, а удары возможны, в том числе, с применением системы «Орешник».

Астана, Анастасия Смирнова

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