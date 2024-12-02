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Понедельник, 2 декабря 2024, 18:05 мск

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План США против России не сработал

Фото: pixabay.com

Генерал германского бундесвера в отставке Харальд Куят считает, что план США по ослаблению России не сработал. При этом бывший военачальник обратил внимание, что положение украинских войск постоянно ухудшается, несмотря на западные поставки оружия.

«Военная ситуация критична, и с каждым днем она ухудшается, несмотря на то, что с начала конфликта мы поставляем Украине самое современное оружие, оказываем ей финансовую поддержку», – цитирует его заявление РИА «Новости».

Генерал отметил, что Вашингтон ставил своей целью ослабление России, но сейчас в США царит разочарование из-за провала этих планов.

«Разочарование вызвано тем, что американские планы по ослаблению второго геополитического соперника, помимо Китая политически, экономически и в военном отношении не сработали», –констатировал Куят.

Берлин, Светлана Антонова

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