Громкое дело о хищениях у ГК «Титан»: болевая точка в отношениях России и Казахстана

Судебный процесс, проходящий в городе Изобильный Ставропольского края, привлекает внимание российской прессы всё больше и больше. С одной стороны, это типичное дело о крупном хищении, но с другой – оно обрастает новыми эпизодами и выходит за пределы Российской Федерации. Потенциально этот процесс может стать важнейшим этапом в возврате собственности ГК «Титан» на территории России и Казахстана. РИА «Новый День» давно следит за перипетиями этого дела.

Изобильненский районный суд рассматривает дело о хищении в составе ОПС нефтепродуктов у группы компаний «Титан» на 1,6 млрд рублей. Но банальное «хищение» неожиданно приобрело все признаки деятельности международной преступной группировки. Подсудимых по этому делу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), контрабанде и незаконном обороте оружия (ст. 222, ст. 226.1 УК), краже (ст. 158 УК) и легализации денег или имущества (ст. 174.1 УК – 5 эпизодов). После задержания трех бывших топ-менеджеров ГК «Титан» сумма похищенных средств увеличилась еще на 200 млн рублей.

Следствие ведётся скрупулёзно, с хорошей доказательной базой со стороны обвинения. Однако сторона защиты ведёт себя порой вызывающе, публикуя одиозные интервью адвокатов, критикующих ход судебного процесса и всю отечественную правовую систему.

Для того, чтобы соблюсти баланс в информационном поле, корреспондент РИА «Новый День» обратился с вопросами к адвокату со стороны обвинения Владимиру Крючкову.

– Владимир Владимирович, совсем недавно в СМИ появилась статья под названием «Следите за руками», в которой фактически утверждается, что весь судебный процесс надуман, дела объединены по случайному признаку. А Ставрополье как место проведения процесса, якобы, намеренный выбор стороны обвинения. Цитируем: «Вполне понятно, почему инициаторы процесса решили попытать удачу на Ставрополье. Пару лет назад силовики края прославились громким делом о коррупции на всю страну. А у одного из высокопоставленных офицеров нашли купленный за взятки особняк с «золотым унитазом»…

– Последнее утверждение пусть останется на совести автора статьи. Никто «не пытает удачу». Все происходит в соответствии с законом. Но давайте сразу оговоримся. Процесс в Изобильном является закрытым по решению суда, поэтому я не могу комментировать его ход и детали. Точно также я не могу комментировать действия своих коллег-адвокатов. Это противоречит и моим личным убеждениям, и прямо запрещено Кодексом профессиональной этики адвоката.

– Ясно. Но это не мешает вам прокомментировать, как сформировался корпус уголовных дел. И почему процесс проходит в Изобильном? В публикациях, где излагается позиция стороны защиты, место проведения суда выглядит просто удобным для потерпевших.

– Тут нет никакой почвы для догадок и спекуляций. Есть закон, и в законе есть норма, которая устанавливает правила определения подсудности. Преступления совершались на территории нескольких регионов: Омск, Ставропольский край, Астраханская область, Республика Крым, Волгоград, Санкт-Петербург, Москва. Когда уголовное дело при окончании расследования поступает от следователя к прокурору – именно прокурору необходимо, в соответствии с требованиями закона, решить, в какой суд направить такое уголовное дело. Обвиняемых в составе ОПС собралось достаточно много, действовали они масштабно и согласовано, преступных эпизодов накопилось достаточно для большого и громкого процесса.

Когда преступление одно – всё просто: прокурор направляет дело в суд, расположенный на территории места совершения преступления. А когда преступлений много и совершены они в разных регионах (как по нашему делу) – прокурор, исходя из требований УПК РФ, может направить уголовное дело в тот суд, на территории которого совершено большинство из расследованных преступлений.

– И как какая тут арифметика?

На территории Изобильненского района Ставропольского края совершено два преступления: кража портфеля Михаила Сутягинского, хранение и перевозка автомата из схрона в Изобильненском районе для дальнейшего перемещения оружия через Астраханскую область в Казахстан. В остальных регионах совершено по одному преступлению.

Собственно, поэтому Изобильненский районный суд Ставропольского края и является тем судом, который в соответствие с законом должен рассматривать данное уголовное дело.

– Может ли быть изменена подсудность именно этого дела? И, вообще, существует ли такая практика?

– Часть 1 статьи 47 Конституции РФ гласит: «Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом». Но есть исключения, которые тоже оговорены законом. Например, если Изобильненский районный суд, по объективным причинам (а не потому, что, кому-то это не нравится), не может объективно и беспристрастно, без предвзятости к подсудимому или к потерпевшим, рассмотреть данное уголовное дело, подсудность может быть изменена. В данном случае таких причин не просматривается.

Можно вспомнить, громкое дело 2020 года о поборах сотрудников ГИБДД в Краснодарском крае. Дело расследовалось Следственным комитетом СКФО. Оно не могло расследоваться в Краснодарском крае – где у подозреваемых имелись обширные связи в правоохранительных органах. И направлять его в любой суд на территории Краснодарского края тоже было бессмысленно. Там у подозреваемых было «всё схвачено». Поэтому в итоге это дело рассмотрели в суде соседнего региона – в одном из районных судов Ростова-на-Дону.

А применительно к делу Земсковой и Андриевского – есть важнейший нюанс. Чтобы изменить подсудность, нужно подать просьбу об этом до начала фактического рассмотрения дела судом, по существу. Их адвокаты подали такую просьбу уже после начала рассмотрения дела Изобильненским районным судом. Поэтому – ходатайство защиты суд вернул адвокатам без рассмотрения. И, значит, все спекуляции относительно подсудности этого дела можно прекратить: оно будет рассмотрено в Изобильном.

– Давайте продолжим уголовным делом по хищению портфеля и денег. Как раз в Изобильном.

– Сейчас в некоторых публикациях дело пытаются представить так: у богатого предпринимателя в 2013 году крадут портфель Louis Vuitton с наличными 1,5 млн рублей и золотыми запонками стоимостью 110 тысяч рублей. Через 10 лет он, якобы, спохватывается и подает заявление о краже. Ну, для начала, Михаила Сутягинского в Изобильном в 2013 году просто не было. Что касается денег и портфеля, то все просто: деньги передавались Михаилом Сутягинским из-за угроз Гаркушкина создать проблемы для лечения старшего брата, который готовился к сложной операции на сердце. Михаил Сутягинский хотел обеспечить выздоровление брата на территории России.

– Почему сразу, в 2013 году, не было подано заявление о краже?

– Тогда, насколько я знаю, такой совет дали юристы. Они не видели перспектив для расследования. Это, вообще говоря, международный тренд – так называемая латентная преступность, когда люди не обращаются в полицию, не будучи уверенными в результатах расследования. Перспективы у этого дела появились, когда в расследовании преступлений Валерия Сабанина возник пропавший портфель.

– Кстати, в некоторых публикациях прессы утверждается, что бывший ставропольский полицейский Валерий Сабанин, уже отсидевший за должностное преступление, просто-напросто стал удобным обвиняемым, который 10 лет спустя «взял» на себя и кражу, и схрон с боеприпасами, и контрабанду оружием.

– Что касается сомнений в достоверности тех или иных фактов в рамках расследования уголовных дел, возбужденных в Ставропольском крае, то следует отметить, что о факте существования преступной группировки, впоследствии составившей костяк преступного сообщества, Валерий Сабанин сообщал еще в 2004 году. В 2018 он также дал очень подробные показания о совершенном преступлении. И указал место, где хранились остатки боеприпасов и оружия. И в том же 2018 году было возбуждено уголовное дело. Это все звенья одной преступной цепи, которая сейчас складывается в групповое преступление.

– Давайте сгруппируем дела, которые рассматриваются сейчас в Изобильненском суде. Правильно ли понимаем, что такая конфигурация сложилась до того, как дела были переданы в суд и процесс был объявлен закрытым?

– Совершенно верно. Есть три группы дел. Одни еще находятся в стадии следствия, другие – рассматриваются в суде. Существо первого уголовного дела: хищения и вымогательство у председателя Совета директоров АО «ГК «Титан»» Михаила Сутягинского денег, валюты, имущества – под угрозой создания ему всяческих неудобств. Среди которых создание негативного образа о нём самом и о его компании в СМИ, заведомо ложные заявления в правоохранительные органы о якобы совершаемых им преступлениях.

Второе уголовное дело возбуждено по факту хищения бывшими топ-менеджерами АО «ГК Титан»» Жигадло, Зыковым и Письмиченко в сговоре с Белоконем и другими, нефтепродуктов на сумму 221 млн рублей. Три фигуранта по этому делу в настоящее время задержаны. Владимир Белоконь, которого следствие считает лидером организованного преступного сообщества, уже длительное время скрывается от следствия. В причастности к ОПС остальных фигурантов – Жигадло, Зыкова и Письмиченко – следствию еще предстоит разобраться. Организаторы преступного сообщества – Белоконь, Гаркушкин и Махмаханов объявлены в международный розыск.

Наконец, третье уголовное дело, которое рассматривается по существу касается находящихся в СИЗО Ставрополя Ирины Земсковой и Олега Андриевского. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), контрабанде и незаконном обороте оружия (ст. 222, ст. 226.1 УК), краже (ст. 158 УК) и легализации денег или имущества (ст. 174.1 УК – 6 эпизодов). Дело касается хищения нефтепродуктов у группы компаний «Титан» на 1,6 млрд рублей. По версии следствия, руководители группировки на протяжении более десяти лет шантажировали владельцев ГК «Титан» братьев Александра и Михаила Сутягинских. То есть в Изобильном идет очень большой судебный процесс, который должен положить конец преступлениям, длящимся длительное время.

– Еще одно утверждение, которое распространяется в прессе. Якобы дело о хищении нефтепродуктов рассматривалось в Санкт-Петербурге, но закончилось снятием всех обвинений с Владимира Белоконя и Андрея Третьякова. И речь якобы шла «всего лишь» о 45 млн рублей.

– Вот здесь как раз нужно следить за руками людей, которые распространяют такие утверждения. Когда в Санкт-Петербурге в 2014 году было возбуждено уголовное дело, речь действительно шла о 45 млн рублей. Но шло расследование, появлялись данные о хищениях в других регионах. И суд в приговоре установил, что ущерб от хищения продукции ЗАО «ГК «Титан» причинен, цитирую, «Третьяковым А. А. в составе группы лиц, в которую входили Белоконь В.А. и иные неустановленные лица в размере 1 609 243 540,60 руб». Так и возникла, известная теперь всем цифра – 1,6 млрд рублей.

– То есть, утверждение, что дело закончилось снятием всех обвинений тоже, мягко говоря, лукавство?

– Обратимся к документам. Приговором Московского районного суда Санкт-Петербурга от 15.06.2021г. по делу №1-56/2021 «Третьяков Андрей Анатольевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ в связи с непричастностью к совершению данного преступления, с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима». Если немного упростить, то Третьяков в полном объеме признан виновным в мошенничестве в составе группы, а за легализацию денежных средств оправдан. Так как принимал в ней только косвенное участие. А именно, создал на территории «Пулково-3» собственную фирму. Тем не менее, по мнению суда, приведенные обвинением доказательства участия Третьякова являлись косвенными. Он сам личного участия в сделках по легализации не принимал. Тем не менее, называть его невиновным – это явный перебор. Семь лет за мошенничество – разве это невиновность? В рамках расследования этого же уголовного дела Владимир Белоконь был объявлен в федеральный розыск и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

– Что вы скажете о казахстанском «эхе» этого процесса?

– Полагаю, что комментировать экономические, да и правовые последствия этого дела – не моя компетенция. Однако хотел бы поделиться одним наблюдением. Порой журналисты, освещающие ход этого сложного, многоступенчатого дела не принимают во внимание – намеренно или по незнанию – уже состоявшиеся на территории Казахстана приговоры в отношении членов преступного сообщества Гаркушкина, Андриевского и нескольких их пособников за преступления (Ким и Николаевой), совершаемые ими одновременно с преступлениями на территории России. Например, Михаил Гаркушкин с подельниками стал первым осужденным по статье «Рейдерство» в Республике Казахстан. И осудили его как раз за захват собственности Михаила и Александра Сутягинских. В начале этого года именно Гаркушкин инициировал уголовное преследование Михаила Сутягинского в Казахстане, явно шантажируя его этим фактом.

Примечание редакции

Конечно, ситуация вокруг экспроприации собственности ГК «Титан» не может не омрачать союзнические отношения двух стран. Тем более, что уже более двадцати лет между странами действует соглашение о взаимной защите инвестиций.

Пока же, если холодно разложить ситуацию на факты, вырисовывается следующая картина. В ноябре 2023 – январе 2024 годов, когда российское следствие по делу о хищениях нефтепродуктов у ГК «Титан» входило в финальную стадию и задержало практически всех подозреваемых, сообщники задержанных, укрывавшиеся в Казахстане, опять инициировали заведомо ложный донос. Решили работать по старой схеме. На этот раз казахстанская прокуратура обвинила в убийстве южноафриканского бизнесмена Юрия Королева Михаила Сутягинского. Причем по инициативе того самого Михаила Гаркушкина. В ГК «Титан» моментально отреагировали на это абсурдное обвинение.

Казахстанские правоохранители упорно, в течение почти пяти месяцев не принимают к рассмотрению доказательства защиты о наличии у Михаила Сутягинского неопровергнутого алиби на момент подготовки и совершения убийства: справку из погранслужбы, где указано, что во время совершения преступных действий он не находился на территории Казахстана, не мог встретиться исполнителем, многочисленные показания свидетелей и, наконец, факт его участия в избирательной кампании в Омское областное заксобрание. Исполнитель преступления, согласно данным той же погранслужбы РК, также не находился в Казахстане и, соответственно, не мог встречаться с Михаилом Сутягинским, принять от него заказ на убийство Королева и выполнить его.

Пока же вопрос об отобранных заводах является болевой точкой для межгосударственных отношений между Россией и Казахстаном, который на словах декларирует взаимовыгодное сотрудничество и братскую дружбу.

Справка: Группа компаний «Титан» объединяет несколько нефтехимических предприятий: АО «Омский каучук» (производство бутадиен-альфа-метилстирольных каучуков, пропилена, фенола, ацетона, изопропилового спирта), ООО «Титан-СМ» (выпуск синтетических пластичных смазок и масел, автохимии, антисептиков на основе изопропанола, площадки в Омской, Нижегородской, Ростовской и Тульской областях) и ООО «Титан-Полимер» (производство БОПЭТ-пленок в Псковской области). Кроме того, в группу входит омский комплекс «Титан-Агро», где производятся товарная свинина и комбикорма.

Москва, Екатерина Попова

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