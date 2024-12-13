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Пятница, 13 декабря 2024, 14:01 мск

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Без вариантов: главой Олимпийского комитета России стал министр спорта Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев. Фото пресс-службы Олимпийского комитета России

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев избран на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Дегтярев был единственным кандидатом на пост главы ОКР. Его кандидатуру выдвинули 22 спортивные федерации, а его участие в выборах президента комитета поддержали 33 члена ОКР.

Напомним, пост президента ОКР до последнего времени занимал Станислав Поздняков, который в середине октября заявил о сложении полномочий. По его словам, геополитические вызовы, с которыми столкнулась Россия, «диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений».

Москва, Светлана Антонова

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