Без альтернативы: на пост главы ОКР претендует один кандидат

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) включил министра спорта РФ Михаила Дегтярева в список для избрания на должность президента организации. Как сообщила пресс-служба ОКР, других кандидатур не выдвинуто.

В то же время в поддержку Дегтярева поступили обращения от 33-х членов ОКР.

Предполагается, выборы главы ОКР, а также других должностных лиц организации, пройдут на Олимпийском собрании 13 декабря.

Напомним, пост президента ОКР до последнего времени занимал Станислав Поздняков, который в середине октября заявил о сложении полномочий. По его словам, геополитические вызовы, с которыми столкнулась Россия, «диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений».

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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