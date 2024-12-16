Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России

Евросоюз утвердил 15-й пакет антироссийских санкций. Как говорится в заявлении Совета ЕС, ограничения будут введены против 84 физических лиц и организаций, которые, по мнению Брюсселя, якобы содействуют «агрессии» России.

В санкционные списки включены не только граждане РФ и российские компании. Под ристрикции попали также организации из Китай, Индии, Ирана, Сербии и Объединенных Арабских Эмиратов, помогающие, как считают в ЕС, обходить Москве ограничения и поставляющие товары двойного назначения.

Также санкции вводятся в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть.

Предполагается, что новые ограничения вступят в силу после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза.

Ранее в МИД России негативно оценили планы ЕС о введении новых ограничений. Как подчеркивал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, Евросоюз с помощью дополнительных санкций против России разрушает собственную экономику.

Брюссель, Светлана Антонова

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