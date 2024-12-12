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Четверг, 12 декабря 2024, 19:43 мск

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Путь саморазрушения: МИД России прокомментировал новые санкции ЕС

Фото: ec.europa.eu

Европейский союз с помощью дополнительных санкций против России разрушает собственную экономику. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, Москва уже приспособилась к ограничениям.

«Евросоюз идет по этому саморазрушительному пути, российская экономика к санкциям приспособилась. Никаких геополитических целей путем введения санкций достигнуто быть не может. Мы будем развивать наши экономические отношения, которые в таких взаимоотношениях заинтересованы», – цитирует Грушко РИА «Новости».

По его оценке, потери Евросоюза от санкций против РФ «по превалирующим оценкам превышают 1,5 триллиона евро».

Накануне сообщалось, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет антироссийских санкций.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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