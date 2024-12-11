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Среда, 11 декабря 2024, 20:04 мск

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Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России

Фото: ec.europa.eu

Послы государств Евросоюза согласовали очередной, 15-й по счету, пакет санкций против России. Рестрикции запланированы против частных лиц и организаций, которые помогают Москве обходить существующие ограничения.

Санкции, в том числе, ограничивают деятельность дополнительных судов третьих стран, которые поддерживают действия России.

Как сообщал «Новый День», в рамках 15-го пакета санкций планировалось запретить доступ к европейским портам и сервисам для 45 российских танкеров. В черный список также предлагалось внести более 50 физических лиц и 40 организаций.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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