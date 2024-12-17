Генерал Кириллов знал, что «на него началась охота»

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, погибший сегодня в Москве в результате теракта, знал, что на него ведется «охота». ОБ этом сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем телеграм-канале, назвав Кириллова своим товарищем и другом.

«Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась. Без сомнения, это связано с тем, что под его руководством была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях – в том числе, на территории Украины», – рассказал глава региона.

«Было чёткое понимание, что подготовленные им боевые кадры офицеров и то боевое направление, которое ведут войска, – это тяжёлая огнемётная система, не остались без внимания и злобы наших противников», – добавил Ситников, выразил уверенность, что будут приняты все усилия, чтобы раскрыть это преступление, а люди, которые его планировали и реализовывали, будут наказаны.

Как сообщал «Новый День», утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате погибли Кириллов и его помощник.

Москва, Светлана Антонова

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