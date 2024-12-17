Убийство генерала Кириллова станет одной из тем Совбеза ООН

Россия поднимет на заседании Совета безопасности ООН тему теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который погиб сегодня утром в Москве после взрыва. Как сообщил первый заместитель постпреда миссии РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, очередное обсуждение украинской проблемы намечено на 20 декабря.

«Мы обязательно поднимем вопрос о теракте в отношении Игоря Кириллова на запрошенном нами на 20 декабря заседании СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину и их влиянии на перспективы мирного урегулирования украинского кризиса. Ответственные за это преступление должны понести заслуженное наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением всего международного сообщества», – отметил Полянский в своем телеграм-канале.

Как сообщал «Новый День», утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате погибли Кириллов и его помощник.

Москва, Светлана Антонова

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