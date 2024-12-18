Российские войска ведут наступление по всему фронту – Генштаб ВС РФ

Российские войска проводят наступление по всему фронту в зоне специальной военной операции. Как сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, в текущем году освобождено более 190 населенных пунктов, под контроль перешло около 4 500 кв. километров территории.

«Потери противника с начала СВО составили около миллиона человек убитыми и ранеными, около 20 тыс. танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тыс. орудий полевой артиллерии, а также более 1 500 пусковых установок систем залпового огня», – уточнил Герасимов.

По его словам, продвижение противника в Курской области остановлено. Ударами авиации и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ и иностранных наемников вглубь российской территории.

«В настоящее время уничтожение и выдавливание вооруженных формирований и иностранных наемников из занятых населенных пунктов продолжается», – пояснил начальник Генштаба ВС РФ.

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что российские войска усилили давление на фронтах СВО.

Москва, Анастасия Смирнова

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