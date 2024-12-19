Исполнителю убийства генерала Кириллова предъявлено обвинение

Гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, подозреваемому в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова, предъявлено обвинение в терроризме и убийстве.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, фигуранту вменяются преступления по трем статьям Уголовного кодекса: 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Напомним, генерал Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве, где было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат рядом с подъездом дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Исполнителем убийства оказался гражданин Узбекистана, которому пообещали вознаграждение в $100 тысяч и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза.

Москва, Светлана Антонова

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