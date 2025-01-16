Задержаны еще два фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова

Следственный комитет задержал еще двух человек по делу о теракте, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Им предъявлены обвинения. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Новыми фигурантами стали Батухан Точиев и Рамазан Падиев. По версии следствия, они арендовали комнату для непосредственного исполнителя теракта.

«В ноябре 2024 года Точиев и Падиев, действуя по указанию пока неустановленного куратора, через интернет арендовали для Курбонова комнату в хостеле в Московской области, где он должен был укрыться после совершения теракта. Денежные средства для оплаты аренды куратор неоднократно переводил на счет Точиева», – сказала Петренко.

По данным следствия, Падиев лично ездил в хостел, оплатил его и провел видеосъемку помещения и внешней обстановки на месте, а затем в одном из ТЦ Москвы передал Курбонову ключи. Точиев позднее оплатил продление аренды комнаты. После совершения теракта «организатор преступления сообщил Курбонову адрес арендованной для него комнаты и для ориентировки передал изготовленную Падиевым видеозапись», – отметила Петренко. По пути следования в убежище Курбонов был задержан полицейскими.

«С учетом собранных доказательств Точиев и Падиев задержаны, им предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)», – сказала Петренко. Следствие обратилось в суд с ходатайствами об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Представитель СК добавила, что «во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются заказчики и организаторы теракта, а также все причастные к его подготовке и осуществлению лица».

Генерал Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве, где было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат рядом с подъездом дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Исполнителем убийства оказался гражданин Узбекистана Ахмад Курбонов, которому пообещали вознаграждение в $100 тысяч и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза. Он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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