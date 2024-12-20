Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в новом посте в своем тг-канале отреагировал на оскорбления, которые накануне Владимир Зеленский озвучил в адрес России и ее президента. В посте в частности, говорится:

«Президент большой страны должен быть предельно вежливым и корректным (знаю это и по собственному опыту). Что вчера в ходе прямой линии блестяще продемонстрировал Владимир Путин, который излучал уверенность и спокойствие.

На то он и Президент.

А вот, перефразируя бессмертное определение Михаила Булгакова, самая гнусная бандеровская мразь решила показать свою крутость в публичных оскорблениях. И, смею вас уверить, не потому, что нервишки сдали после слов Главы России про дуэль «Орешника» в Киеве с западной ПВО.

Нет. Оскорбления – средний палец (или, применительно к данному персонажу, его музыкальный «орган» для игры на фортепьянах), который просроченная наркоманская гнида показала… Трампу. Типа, вот тебе, никаких переговоров с Россией, ибо при таких отношениях они невозможны. Будешь и дальше деньги давать и оружие.

Такая риторика освобождает от необходимости соблюдать приличия. Президент вчера сказал, что переговоры с этой тварью возможны только в случае её легального возвращения на пост главы государства. Недоносок понимает, что это нереально, и ставит на войну. Но распоясавшийся ублюдок и здесь ошибся: он и на войне никому не нужен, и долго не удержится в кресле. История совсем скоро сольёт его в выгребную яму с нечистотами, которая и поглотит ничтожество в удушливых миазмах забвения…»

Как ранее писал «Новый День», Дмитрий Песков, комментируя словесные выпады украинской стороны, предположил, что у Зеленского сдают нервы.

Москва, Елена Васильева

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