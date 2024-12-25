Эскалация с последствиями: в МИД России не исключают скорое обострение в Приднестровье

В Приднестровье с подачи руководства Молдавии возможен силовой захват ГРЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, подтвердив реальность опасений Службы внешней разведки (СВР).

«Режим Санду намерен использовать и энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса. Они безапелляционно возлагают на Россию именно свою ответственность за прекращение газовых поставок, рассматривают, и серьезно ведь рассматривают, вариант силового захвата Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Об этом подробно говорила СВР (Служба внешней разведки России)», – подчеркнула официальный представитель МИД России.

Захарова обратила внимание, что в случае реализации такого сценария под угрозой окажется российское миротворческое присутствие в регионе, а жители Приднестровской Молдавской Республики попадут в положение буквально заложников.

«В конечном итоге эскалация ситуации может привести к тяжелым последствиям, появлению еще одного очага нестабильности в Европе. Вот к этому и готовит страну Санду. Для чего? Надо задавать ей вопросы», – констатировала представитель МИД России.

Москва, Светлана Антонова

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