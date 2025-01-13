Энергетический терроризм: Кремль указал на роль США в украинских атаках на газовую инфраструктуру

Попытка киевского режима атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», является продолжением энергетического терроризма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эта линия поддерживается «заокеанскими друзьями».

«Субботняя попытка киевского режима атаковать компрессорную станцию «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края по сути является продолжением линии энергетического терроризма, которой придерживается Киев, по всей видимости, под кураторством заокеанских друзей уже давно», – сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

Песков подчеркнул, что «это новое, очень опасное для европейских потребителей звено в цепи действий» по организации проведения взрывов, диверсий на «Северном потоке», а также остановка транзита газа и компрессорных станций в Судже и так далее.

«Бенефициарами всего этого являются США, которые значительно увеличивают, последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки. Причем это газ, который продается по весьма и весьма завышенным ценам», – констатировал пресс-секретарь главы государства.

Ранее сегодня стало известно, что украинские военные атаковали с помощью беспилотников компрессорную станцию «Русская», обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. По данным Минобороны РФ, ВСУ запустили девять боевых БПЛА. Все дроны были сбиты средствами ПВО.

Москва, Светлана Антонова

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