Мосгорсуд вынес приговор организатору убийства Япончика

Московский городской суд заочно приговорил к 21 году колонии строгого режима Илью Симонию, который обвинялся в организации убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, в 2009 году.

Как уточнила пресс-служба судов общей юрисдикции, фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, организованной группой, по найму) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, организованной группой).

Симония является криминальным авторитетом. По верссии следствия, причиной убийства Япончика стал передел сфер влияния в преступном мире.

Напомним, Япончик был ранен около ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве в июле 2009 года. После госпитализации его жизнь спасти не удалось. Он умер в больнице 9 октября того же года.

Москва, Светлана Антонова

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