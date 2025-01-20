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Понедельник, 20 января 2025, 18:47 мск

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Путин подтвердил готовность к диалогу с новой администрацией США

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу с новой американской администрацией по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, крайне важно устранить первопричину кризиса.

«Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса», – сказал глава российского государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе», – подчеркнул Путин.

Как уточнила пресс-служба Кремля, на совещании в Совбезе РФ обсуждались вопросы международной повестки дня, в том числе ситуация на Ближнем Востоке и вокруг Украины, а также перспективы российско-американских отношений с будущей администрацией США.

Напомним, сегодня избранный президент США Дональд Трамп вступает в должность руководителя американского государства. Ранее сообщалось, что он поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России в течение нескольких дней после инаугурации.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / США

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