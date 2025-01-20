Путин поздравил Трампа с вступлением в должность президента США

Президент РФ Владимир Путин поздравил избранного главу США Дональда Трампа со вступлением в должность. Российский лидер заверил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Вашингтоном.

«Мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине, уходящей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность», – сказал Путин.

«Подчеркну, мы никогда не отказывались от диалога, всегда были готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией. Говорил уже об этом неоднократно – исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительный основе, учитывая ту значимую роль, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов в повестке дня в мире, включая и укрепление стратегической стабильности и безопасности», – отметил глава российского государства.

Москва, Светлана Антонова

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