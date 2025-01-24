Энергоблокада Приднестровья: запасы газа будут истощены «через пару дней»

Запасы газа в Приднестровье будут истощены «через пару дней». Об этом заявил глава республики Вадим Красносельский. По его словам, единственной причиной энергокризиса остается позиция Кишинева, который отказывается пропускать голубое топливо в республику.

«Через пару дней буквально закончится тот газ, который остается в трубе, и без него будет очень тяжело. Конечно, без подачи газа, а в Приднестровье газифицированная теплоэнергетика, нам будет просто невозможно проживать в таких созданных условиях Молдовой», – пояснил Красносельский в интервью каналу «Россия 24».

По его словам, есть возможность поставок в Приднестровье газа в объеме до 3 млн кубометров в сутки: топливо можно «поставить хоть завтра», если Кишинев пропустит его в непризнанную республику, но власти Молдавии политизировали этот процесс.

Стоит отметить, что в Приднестровье жители городов и поселков выходят на митинги с требованием к Молдавии прекратить энергоблокаду республики, которая переживает тяжелый энергокризис. В ПМР остановлены промышленные предприятия, в жилые дома остаются без воды и горячего водоснабжения.

Напомним, в конце декабря «Газпром» объявил об ограничениях поставок «голубого топлива» в Молдавию с 1 января 2025 года. Как говорилось в сообщении российской компании, причиной решения стала задолженность АО «Молдовагаз». С начала 2025 года Украина также остановила транзит российского голубого топлива через свою газотранспортную систему.

Тирасполь, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube