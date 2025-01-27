Энергоблокада: Приднестровье просит газ у Молдавии в долг

Сегодня на заседании оперативного штаба по вопросам энергетики в Приднестровье, которое оказалось в «газовой» блокаде, стало известно, что Тирасполь рассчитывает получить из Молдавии «голубое топливо» для срочных нужд в долг.

В пресс-службе главы ПМР уточнили, что на совещании говорилось о том, что социальные учреждения постепенно переводят на дизельные генераторы. Это – необходимость, обусловленная тем, что сэкономленный за счет приостановки в конце декабря деятельности энергоемких промышленных предприятий и зарезервированный таким образом запас газа иссякает. Его хватит максимум до первых чисел февраля.

В нынешних условиях Приднестровье рассчитывает на положительное решение профильной молдавской комиссии, которая рассматривает вопрос о выделении в долг 3 миллионов кубов газа. «Тираспольтрансгаз» обязуется оплатить либо вернуть этот объем.

При этом глава ПМР Вадим Красносельский акцентировал внимание, что это решение могло быть принято молдавской стороной еще неделю назад. В видеообращении к жителям республики он уточнил, что при случае не противодействия молдавской стороны газ поступит в Приднестровье в конце недели.

В настоящее время в ПМР остановлены промышленные предприятия, жилые дома остаются без отопления и горячего водоснабжения.

Напомним, в конце декабря «Газпром» объявил об ограничениях поставок «голубого топлива» в Молдавию с 1 января 2025 года. Как говорилось в сообщении российской компании, причиной решения стала задолженность АО «Молдовагаз». С начала 2025 года Украина также остановила транзит российского голубого топлива через свою газотранспортную систему.

Тирасполь, Анастасия Смирнова

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