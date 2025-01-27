Кишинев согласился пропустить газ в Приднестровье

Молдавский кабинет министров согласился предоставить Приднестровью 3 млн кубометров газа в долг. Об этом заявил премьер-министр Дорин Речан.

«Правительство приняло решение выделить 3 млн кубометров газа для Приднестровья в долг, чтобы поддержать давление в газотранспортной системе, что позволит продержаться до 31 января», – сказал Речан (цитата по ТАСС).

Глава правительства Молдавии также отметил, что «ЕС предложил Молдавии грант в размере 30 млн евро на закупку газа и производство электроэнергии для Молдавии по антикризисной цене и для обеспечения потребления в Приднестровье»".

Речан заверил, что Брюссель намерен принять программу «повышения энергетической устойчивости» на два года, которая позволит избавиться от энергетической зависимости.

В настоящее время в ПМР остановлены промышленные предприятия, жилые дома остаются без отопления и горячего водоснабжения.

Напомним, в конце декабря «Газпром» объявил об ограничениях поставок «голубого топлива» в Молдавию с 1 января 2025 года. Как говорилось в сообщении российской компании, причиной решения стала задолженность АО «Молдовагаз». С начала 2025 года Украина также остановила транзит российского голубого топлива через свою газотранспортную систему.

Кишинев, Светлана Антонова

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