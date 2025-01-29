Энергокризис в Приднестровье: Тирасполь надеется на помощь России и ЕС

Власти Приднестровья рассчитывают на займ, который предоставляет Россия для нормализации поставок газа, а также на заявленную помощь со стороны Евросоюза. Об этом сообщил глава республики Вадим Красносельский.

«Помощь Российской Федерации, уже конкретная помощь, заключается в том, что Россия выделяет именно Приднестровью кредит определенный займ», – отметил президент ПМР, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, кредит подлежит возврату и на его основе Приднестровье сможет оплачивать поставки газа от «Молдовагаза».

Красносельский уточнил, что Москва готова работать с любыми поставщиками топлива для нормализации ситуации в республике.

В то же время Тирасполь согласен принять заявленную помощь со стороны ЕС, где готовы предоставить порядка 30 млн евро. «Приднестровье приветствует намерение ЕС предоставить экстренный финансовый грант для оказания краткосрочной поддержки республике в обстоятельствах гуманитарно-энергетического кризиса», – отметил глава ПМР, добавив, что сейчас необходимо в срочном порядке провести переговоры с Кишиневом о возможных вариантах поставки голубого топлива в ближайшие дни.

Напомним, в конце декабря 2024 года «Газпром» объявил об ограничениях поставок «голубого топлива» в Молдавию с 1 января 2025 года. Как говорилось в сообщении российской компании, причиной решения стала задолженность АО «Молдовагаз». С начала 2025 года Украина также остановила транзит российского голубого топлива через свою газотранспортную систему. Глава Приднестровья неоднократно заявлял, что причина срыва поставок в политической позиции Кишинева.

В настоящее время в ПМР остановлены промышленные предприятия, жилые дома остаются без отопления и горячего водоснабжения.

Тирасполь, Светлана Антонова

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