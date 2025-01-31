Зона тревожного ожидания: Вашингтон задерживает агреман новому послу РФ

Вашингтон затягивает решение с выдачей агремана новому послу РФ в США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«С агреманом сдвигов нет. Мы находимся в режиме ожидания. Время идет. И, конечно, мы еще не в тревожной зоне с точки зрения продолжительности этого периода ожидания, но постепенно приближаемся к ней. Поэтому хотелось бы услышать из Вашингтона сигнал о положительном решении», – пояснил дипломат в комментарии ТАСС.

По его словам, без посла любая дипмиссия функционирует не столь эффективно, как это требуется. «На старте новой администрации, я думаю, американская сторона тоже заинтересована в нормализации всех механизмов межгосударственного общения», – добавил он.

Ранее сообщалось, новым послом в США может стать директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, который сменит Анатолия Антонова, которого глава государства освободил от обязанностей главы диппредставительства в США. Официальной информации по этому поводу не было.

Москва, Анастасия Смирнова

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