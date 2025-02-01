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Суббота, 1 февраля 2025, 13:19 мск

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Опасно для здоровья: Роспотребнадзор закрыл два ресторана «Вилла Паста» в центре Москвы

В Москве после проверок Роспотребнадзора закрыты два ресторана «Вилла Паста» на Большой Дмитровке и Пятницкой улице. Как говорится в сообщении ведомства, специалисты выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, на предприятиях общепита нарушались условия хранения пищевой продукции и продовольственного сырья, производственные помещения и технологическое оборудование находились в крайне неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Выяснилось, что в ресторане на Пятницкой пищевая продукция хранилась на полу около переполненных мусорных контейнеров.

По результатам проверки, которая проводилась по требованию прокуратуры Москвы, снято с реализации в общей сложности 185 кг кулинарной продукции.

В связи с возникновением угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан помещения ресторанов закрыты и опечатаны. Материалы административного дела в отношении ООО «ЛОТОС» и ООО «Фортуна», которые управляли «Вилла Пастой», направлены в суд для принятия решения приостановлении деятельности на срок до 90 суток.

Москва, Светлана Антонова

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