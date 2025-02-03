В Москве назовут победителей «Евразийской философской премии – 2025»

В ближайшие дни будут подведены итоги голосования «Евразийской философской премии – 2025», результаты которого будут представлены 15 февраля в Москве на церемонии награждения победителей.

В 2025 году Евразийская философская премия будет вручаться в таких номинациях, как «За вклад в философию», «Лучшая российская философская книга», «За работу по истории русской философии», «За исследование в области этики и традиционных ценностей», «За исследование незападных философских традиций», «Молодые таланты в философии» и других.

Определять победителей будет Совет Евразийской философской премии, в который входят ученые-философы 20 ведущих ВУЗов России и Ближнего Зарубежья. В составе Совета Премии: 22 доктора философских наук, 19 кандидатов философских, филологических, политических наук, а также руководители крупных российских издательств специализированной литературы.

Премия вручается второй год подряд при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В прошлом году победителями стали известные российские ученые академик Владислав Лекторский, заслуженный профессор МГУ Михаил Маслин, и.о. декана философского факультета МГУ Алексей Козырев, главный научный сотрудник сектора восточных философий Института философии РАН Мариэтта Степанянц и многие другие.

В номинации «Философия в искусстве» Премия была вручена выдающемуся российскому композитору Владимиру Мартынову. А специальная «Премия памяти» была присуждена Дарье Дугиной, погибшей от рук украинских террористов.

Стоит отметить, что 15 февраля также пройдет научная конференция «Актуальные проблемы философии», на которой с докладами выступят победители «Евразийской философской премии-2024» и специально приглашенный иностранный лектор.

Для участия в научной конференции необходимо пройти регистрацию на сайте Премии >>>

Москва, Светлана Антонова

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