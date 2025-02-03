Западные СМИ назвали возможное место встречи и переговоров Путина и Трампа

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты рассматриваются в Москве как возможные места проведения встречи и переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает Reuters со ссылкой на российские осведомленные источники.

Агентство обращает внимание, что эти государства сохраняют нейтралитет в условиях украинского кризиса, поддерживают контакты со всеми сторонами и выступают посредниками при обмене пленными. В Москве, которая активно сотрудничает с Эр-Риядом и Абу-Даби, лишь вызывают вопросы их союзнические отношения с США.

Reuters отмечает, что информация о возможных переговорах Путина и Трампа в Саудовской Аравии или ОАЭ пока не получила официального подтверждения.

Москва, Анастасия Смирнова

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