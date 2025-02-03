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Понедельник, 3 февраля 2025, 16:33 мск

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Западные СМИ назвали возможное место встречи и переговоров Путина и Трампа

Фото из архива сайта kremlin.ru

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты рассматриваются в Москве как возможные места проведения встречи и переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает Reuters со ссылкой на российские осведомленные источники.

Агентство обращает внимание, что эти государства сохраняют нейтралитет в условиях украинского кризиса, поддерживают контакты со всеми сторонами и выступают посредниками при обмене пленными. В Москве, которая активно сотрудничает с Эр-Риядом и Абу-Даби, лишь вызывают вопросы их союзнические отношения с США.

Reuters отмечает, что информация о возможных переговорах Путина и Трампа в Саудовской Аравии или ОАЭ пока не получила официального подтверждения.

Москва, Анастасия Смирнова

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