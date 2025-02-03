Стало известно, кто возглавит Международный союз КВН

Новым президентом Международного союза КВН станет генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

«Константин Львович Эрнст в присутствии участников Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2025» принял предложение Александра Александровича Маслякова стать президентом Международного Союза КВН», – сообщается на сайте КВН.

Напомним, ранее эту должность занимал Александр Масляков-старший, скончавшийся в сентябре 2024 года.

Москва, Светлана Антонова

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