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Вторник, 4 февраля 2025, 00:08 мск

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Стало известно, кто возглавит Международный союз КВН

Кадр из трансляции игры КВН на Первом канале

Новым президентом Международного союза КВН станет генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

«Константин Львович Эрнст в присутствии участников Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2025» принял предложение Александра Александровича Маслякова стать президентом Международного Союза КВН», – сообщается на сайте КВН.

Напомним, ранее эту должность занимал Александр Масляков-старший, скончавшийся в сентябре 2024 года.

Москва, Светлана Антонова

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