В России чаще всего подделывают сливочное масло

В России самым популярным продуктом у фальсификаторов в 2024 году оказалось сливочное масло, в котором животные жиры заменяли растительными. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«К сожалению, прошлый год показал, что наибольшее число случаев фальсификации – в производстве сливочного масла», – цитирует его «Интерфакс».

Глава Россельхознадзора отметил, что к устранению этой проблемы привлечена Федеральная налоговая служба (ФНС), которая на основе данных лабораторных исследований доначисляет нарушителям налоговые платежи.

«Мы в прошлом году сделали первые шаги: предоставляем в налоговую службу результаты лабораторных исследований. Они помогают доначислять налоги на те предприятия, которые должны были платить 20% при использовании растительных жиров, а платили 10% (как за животные жиры). И это сегодня будет сделано по всей стране», – уточнил Данкверт.

Москва, Светлана Антонова

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