Американское агентство по международному развитию (USAID) выделило больше $100 млн на выборы в Грузии, где в октябре разгорелись протесты после победы партии «Грузинская мечта», выступающей за сохранение отношений с Москвой и против антироссийских санкций. Об этом говорится в материале РИА «Новости» на основе анализа данных портала ForeignAssistance.gov.

Согласно выводам агентства, в 2024-м USAID выделило $8,58 млн на программы по «укреплению» верховенства закона, $6,33 млн – на «поддержку избирательного и политического процессов» и $4,35 млн – на «вовлечение гражданского общества». Как уточняется, эти программы вошли в десятку крупнейших направлений финансирования USAID в Грузии, на которые в общей сложности выделили $111,5 млн.

Стоит отметить, что в постсоветских государствах часто обвиняют USAID во вмешательстве. В частности, бывшие генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что неправительственные организации, финансируемые USAID и другими подобными структурами, сумели внедрить своих активистов во все государственные органы Молдавии и фактически создали параллельное правительство.

Россия и Белоруссия ранее запретили деятельность на своей территории американской структуры USAID. В Совете безопасности РФ подчеркивают, это решение способствовало консолидации гражданского общества.

Москва, Светлана Антонова

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