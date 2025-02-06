Почти полторы тысячи детей в Москве получили в прошлом году двойные, тройные и четверные имена

В Москве более 900 мальчиков и около 400 девочек, рожденных в прошлом году, получили двойные, тройные и четверные имена, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе столичного ЗАГС.

Мальчиков называли Алексей-Николай, Ян-Роман, Марк- Иосиф и Егор-Лука, девочек – Луна Кристал, Ева-Габриэль, Таисия-Антонина и Аврора Мари Виктория. В большинстве случаев многосложные имена новорожденных писали через пробел, но иногда и через дефис.

«Двойное имя получили в прошлом году 847 мальчиков и 332 девочки. Мальчиков с тройным именем родилось в столице 55, а девочек – 53. Четверное имя получили три мальчика и две девочки», – уточнили в ЗАГС.

Для мальчиков родители чаще выбирали сочетание привычных в России имен, родители девочек были более экстравагантны. Во многих случаях первым в составном имени девочек шло Анна – популярны были сочетания Анна Мария, Анна-София, Анна-Елизавета.

Москва, Елена Васильева

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