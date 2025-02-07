Трамп хочет сначала остановить боевые действия на Украине и готов «удвоить» санкции против России

Президент США Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России, чтобы остановить боевые действия на Украине. Об этом заявил спецпредставитель главы американского государства Кит Келлог в интервью The New York Post. По его словам, такое решение возможно в случае необходимости надавить на Москву.

Келлог утверждает, что применение санкций в отношении России оценивается всего лишь на три балла по шкале от одного до десяти по степени болезненности экономических последствий. При этом уровень ограничений для энергетического сектора номинально в два раза выше, но еще есть возможность ужесточить рестрикции и в этой сфере, пояснил он.

В то же время Келлог заявил, что в украинской проблеме президент Трамп исходит из того, что сначала «хочет остановить убийства – просто остановить их – а потом уже исходить из этого» в будущих переговорах о деталях мирного урегулирования.

«Я думаю, у нас есть некоторые возможности, и, к счастью, я работаю над мастерскими сделками», – сказал Келлог, добавив, что Трамп является втором книги «Искусство сделки» и это не следует не учитывать.

В то же время спецпредставитель президента США сказал, что Киеву необходимо продолжать оказывать военное давление на Россию перед мирными переговорами, но при этом раскритиковал стратегию администрации Джо Байдена, который обещал предоставить Украине помощь «столько, сколько потребуется», не усиливая давления на других направлениях. «Это не стратегия, это наклейка на бампер… [Администрация Байдена] на самом деле не вела войну и не помогала Украине так, как должна была», – констатировал Келлог.

Вашингтон, Светлана Антонова

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